Лекция ко Дню пограничника прошла в Химках

Она отметила: «Пограничники — это те, кто первыми принимают удар на рубежах нашей страны. Их служба требует не только профессионализма, но и огромной личной смелости. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы молодежь знала и уважала эту профессию, понимала, какой вклад вносят пограничники в безопасность нашей страны».

Участникам мероприятия рассказали об истории пограничной службы в России — от ее зарождения при Иване Грозном до современного этапа, о героических страницах: обороне Брестской крепости, которую защищали в том числе пограничники, о боях на Халхин-Голе, о подвигах пограничников в годы Великой Отечественной войны и в наши дни. Также на встрече говорили о том, как сегодня служат пограничники: на сухопутных границах, на море, в небе.

Депутат Химок Артур Каримов отметил, что такие встречи помогают молодежи лучше понимать, что такое защита Отечества, и осознавать, что границы страны находятся под надежной охраной людей, которые выбрали эту нелегкую профессию.