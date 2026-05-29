Лекция ко Дню памяти русских моряков прошла в Химках

Патриотическая лекция, посвященная Дню памяти русских моряков, погибших в Цусимском сражении 27–28 мая 1905 года, прошла 27 мая в химкинской спортивной школе «Надежда». Мероприятие открыла лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Участникам встречи рассказали о событиях мая 1905 года, когда русская эскадра вступила в бой с японским флотом в Цусимском проливе. Слушатели узнали о героизме экипажей кораблей, которые сражались до последнего.

«Цусимское сражение — одна из самых трагических и героических страниц истории русского флота. Мы хотим, чтобы юные спортсмены знали о подвиге моряков, которые до конца выполнили свой долг перед Отечеством», — отметила Екатерина Калюжная.

В ходе лекции состоялись показательные выступления по спортивной акробатике. Юные спортсмены продемонстрировали номера, посвященные доблести и силе духа защитников Отечества.

«Сегодняшняя лекция проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“, которая включает в себя патриотические мероприятия: мастер-классы, уроки мужества и встречи с участниками СВО», — подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов.

Лидер Движения общественной поддержки Денис Беляев добавил, что такие лекции помогают молодежи через страницы истории увидеть примеры мужества и понять, что честь, долг и верность флагу не зависят от исхода сражения.