Лекция ко Дню памяти о геноциде советского народа прошла в Химках

16 апреля в лицее № 10 Химок состоялось патриотическое мероприятие. Оно стало посвящено Дню памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками во время Великой Отечественной войны.

Важность этого события отметили на встрече.

«День единых действий — это день скорби и памяти. Миллионы мирных жителей нашей страны стали жертвами нацистского террора. Мы не имеем права забывать эти страшные страницы истории. Наш долг — передать правду молодому поколению, чтобы уроки прошлого никогда не потеряли своей силы», — поделилась депутат городского округа Химки Юлия Мамай.

Участникам на встрече рассказали о масштабе трагедии, о концлагерях, карательных акциях и о том, как много жизней забрала нацистская политика геноцида на советской земле. Школьники узнали о героизме тех, кто спасал людей, и о необходимости сегодня противостоять попыткам изменить историю.

Депутат Химок Артур Каримов добавил, что такие события дают возможность молодежи осмыслить всю тяжесть военных трагедий, формируют уважение к прошлому и напоминают о той цене, которой досталась Победа.