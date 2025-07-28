Лекция ко Дню памяти народного ополчения прошла в Воскресенске

Патриотический час «Обреченные на подвиг» провели в отделе краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф в Воскресенске. Мероприятие посвятили памятной дате.

Участниками встречи стали потомки ополченцев, краеведы, литераторы, активисты «Движения Первых», а также жители, интересующиеся историей.

Перед ними выступили почетный гражданин Воскресенска, председатель Совета ветеранов округа Василий Дацюк, зампредседателя правления Московской областной организации Союза писателей России, руководитель Воскресенского ЛИТО «Радуга» имени И. И. Лажечникова Виктор Лысенков, автор книги «Воскресенское ополчение», историк Марина Горидько, а также член Союза писателей России Галина Васильчук.

Кроме того, интересными фактами поделились учредитель «Сообщества потомков московских ополченцев Великой Отечественной войны» Анна Дрожжина и потомок ополченцев Артем Попов, а также внучка добровольца народного ополчения Василия Шанина из Воскресенска.