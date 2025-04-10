Лекция ко Дню освобождения узников концлагерей пройдет в Химках 11 апреля

В Химках пройдет патриотическое мероприятие к Международному дню освобождения узников концлагерей. Слушателям расскажут о героизме солдат, которые прекратили череду преступлений нацизма против мирного населения.

Патриотическая лекция пройдет в Умной библиотеке в Химках 11 апреля в 15:00. Учреждение располагается по адресу: улица Калинина, 13.

«Эта дата стала символом скорби, мужества и стойкости миллионов людей, прошедших через нечеловеческие испытания, и напоминанием о цене, которую человечество заплатило за свободу и мир», — рассказала муниципальный депутат Инна Монастырская.

Гостям патриотического мероприятия также напомнят о событиях Великой Отечественной войны.

«Сохранение исторической памяти — это не только акт уважения к жертвам и героям прошлого, но и жизненно необходимая мера против повторения трагедий. Молодое поколение должно знать правду об истории своей страны, чтобы осознавать ценность мира, свободы и справедливости», — поделилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

Мероприятие к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей пройдет в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках на протяжении нескольких месяцев. Муниципальный депутат Наталья Каныгина напомнила, что цель инициативы — объединить поколения вокруг любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.