Лекция ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей прошла в Химках

Мероприятие, посвященное международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей, провели в спортивном комплексе «Юность» в Химках. Участникам встречи рассказали об истории возникновении памятной даты.

Лекция была посвящена восстанию узников концлагеря Бухенвальд. Героическое сопротивление началось 11 апреля 1945 года. Присутствующим рассказали подробности важного исторического события.

«Мы должны знать и помнить такие важные даты в нашей истории, чтобы подобное никогда не повторялось», — отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.

Патриотическое мероприятие стало частью широкомасштабной программы, которая реализуется в Химках с июля прошлого года под лозунгом «Успех V единстве поколений». Она направлена на воспитание чувства гордости за свою страну, уважение к ее истории и традициям.