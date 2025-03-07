Лекция ко Дню освобождения Ржева и Льгова от немецких войск прошла в Химках

В школе «Наследие» в Химках состоялся открытый урок, посвященный освобождению Ржева и Льгова от фашистских захватчиков в 1943 году. Участники встречи обсудили историческое значение этих событий и их влияние на ход Великой Отечественной войны.

В честь памятной даты в образовательном учреждении «Наследие» провели тематическое занятие, на котором школьникам и их родителям рассказали о ходе боев за освобождение городов Ржев и Льгов. Особое внимание уделили роли этих операций в развитии стратегического наступления Красной армии.

«Эти события ускорили переход Красной армии в стратегическое наступление, которое в конечном итоге привело к освобождению всей территории Советского Союза», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Ребятам напомнили, что Ржевская битва вошла в историю как одна из самых тяжелых и кровопролитных за весь период войны.

«Память о подвигах прошлого помогает нам лучше понимать настоящее. Сегодня, когда российские военнослужащие вновь отстаивают интересы Родины, важно поддерживать в обществе дух патриотизма, уважения к истории и гордости за свою страну», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Отмечается, что мероприятие прошло в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в Химках на протяжении нескольких месяцев.

Муниципальный депутат Инна Монастырская подчеркнула, что благодаря данной программе удается объединить представителей разных поколений на основе общих ценностей — любви к Родине, своему городу, уважения к истории и культурным традициям страны.