Лекция ко Дню освобождения Одессы прошла в Химках

В школе «Флагман» в Химках 10 апреля провели лекцию, посвященную освобождению Одессы в 1944 году. Перед школьниками выступили депутаты округа и рассказали о ключевых событиях операции и ее значении.

В учебном заведении организовали встречу, на которой обсудили ход Одесской наступательной операции времен Великой Отечественной войны. Участникам представили факты о действиях советских войск и стратегической роли освобождения города для дальнейшего продвижения армии.

Депутат Евгений Иноземцев подробно остановился на событиях весны 1944 года. Он отметил вклад солдат и подчеркнул важность сохранения исторической памяти.

«Освобождение Одессы — пример мужества армии и народа. Важно сохранять правду и передавать ее молодому поколению», — сказал он.

Слушатели узнали о ключевых этапах операции и о цене, которую пришлось заплатить за победу. В ходе встречи говорили о героизме участников боевых действий и их значении для истории страны.

Депутат Надежда Смирнова подчеркнула, что такие встречи помогают формировать у школьников уважение к прошлому. По ее словам, знание истории укрепляет связь поколений и дает понимание значимых событий.

Участники проявили интерес к теме и задали вопросы о деталях операции и судьбах ее участников.