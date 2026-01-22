Лекция ко Дню основания Военно-инженерной школы прошла в Химках

Историческую лекцию о развитии военного образования в стране организовали в Химках. Мероприятие состоялось в лицее № 15.

Петр I в 1712 году своим указом учредил Военно-инженерную школу — первое в России специализированное учебное заведение.

«Петр I понимал: без подготовленных инженерных кадров невозможно построить сильную армию и великую державу. И он оказался прав. Сегодня, спустя более трех веков, мы видим, как это решение определило судьбу России», — отметил в приветственном слове депутат Химок Артур Каримов.

Сегодня Военно-инженерная школа превратилась в престижную Военно-космическую академию имени Можайского. Гостям поведали об истории учреждения, его эволюции и нынешних специализациях. Академия обучает по свыше 50 направлениям, а среди ее более 100 выпускников — настоящие космонавты.

Депутат Химок Надежда Смирнова подчеркнула, что подобные встречи сплачивают химчан вокруг патриотизма, любви к Родине и почтения к прошлому, передавая эти ценности молодежи.