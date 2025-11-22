Лекция ко дню основания машиностроительного бюро «Факел» прошла в Химках

Патриотическое мероприятие организовали в комплексе «Родина» в Химках. Гости узнали интересные факты из истории одного из флагманов отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Участниками встречи стали спортсмены клуба «Благо», активные жители и почетные гости. Их поприветствовала муниципальный депутат Инна Монастырская.

«Химки по праву славятся своими космическими и оборонными предприятиями, и „Факел“ — одна из наших главных жемчужин, наша гордость. Знать историю таких предприятий, помнить имена людей, которые создавали и создают небесный щит нашей Родины — это основа уважения к родному городу», — сказала Инна Монастырская.

История «Факела» началась в 1953 году. Здесь разрабатывали зенитные управляемые ракеты.

«Сегодня, когда наши воины в ходе специальной военной операции вновь сражаются за будущее России, особенно важно помнить свою историю и передавать ее молодым. Подвиги наших конструкторов, инженеров и рабочих, создававших оружие Победы, — это тот пример, который вдохновляет и сегодняшних защитников», — добавил муниципальный депутат Валентин Герасимов.