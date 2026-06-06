Лекция ко Дню основания космодрома Байконур прошла в Химках

Она отметила: «Сегодняшняя лекция проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Байконур — это символ великих свершений нашей страны, точка отсчета космической эры человечества. Мы хотим, чтобы молодежь знала и гордилась тем, что первый шаг в космос был сделан нашими соотечественниками».

На мероприятии рассказали об истории создания космодрома, основанного 2 июня 1955 года и долгое время остававшегося секретным объектом. Слушателям также рассказали о подготовке и полете Юрия Гагарина, а также о других выдающихся космонавтах, стартовавших с этой легендарной площадки. Лидер Движения общественной поддержки Антон Блинов добавил, что такие лекции помогают молодежи через историю космонавтики увидеть примеры самоотверженного труда ученых, конструкторов и испытателей, а также понять, что величие страны складывается из достижений каждого поколения.