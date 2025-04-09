Лекция ко дню основания авиационной группы «Русские Витязи» прошла в Химках

Историческая лекция, посвященная дню рождения команды авиаторов высшего пилотажа «Русские Витязи», состоялась в лицее № 7 в Химках. Открытый урок провел школьный учитель истории Владимир Данилин.

Собравшиеся узнали об истории формирования подразделения, достижениях и роли в мировой авиации. Жители не только прослушали лекцию, но и ознакомились с документальным фильмом о «Русских Витязях».

«Легендарная авиационная группа представляет собой элиту российских воздушно-космических сил. Летчики „Русских Витязей“ демонстрируют высочайшее мастерство, выполняя сложнейшие элементы в групповом и одиночном пилотаже», — подчеркнул муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Историческая лекция стала частью масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», целью которой является сохранить и передать подрастающему поколению культурное и историческое наследие предков.