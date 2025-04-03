Лекция ко дню основания авиационной группы «Русские Витязи» пройдет в Химках 3 апреля

В лицее № 7 в Химках 3 апреля состоится открытый урок, посвященный годовщине создания авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи». Школьники узнают об истории легендарного подразделения, его достижениях и роли в отечественной авиации.

Учитель истории Владимир Данилин расскажет учащимся о становлении «Русских Витязей», их заслугах и значении для Военно-космических сил России. Также гости урока смогут увидеть фрагменты документальных фильмов, посвященных российской военной авиации.

«Летчики „Русских Витязей“ демонстрируют высочайшее мастерство, выполняя сложнейшие элементы в групповом и одиночном пилотаже. Они являются символом мощи и технического превосходства российской авиации», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Авиационная группа была создана 5 апреля 1991 года и за это время приобрела мировую известность. В отличие от зарубежных пилотажных команд, которые используют учебно-тренировочные самолеты, «Русские Витязи» выполняют фигуры высшего пилотажа на тяжелых многофункциональных истребителях, таких как Су-30СМ.

«История российской авиации — это история героизма, преданности делу и высочайшего профессионализма. „Русские Витязи“ продолжают традиции великих летчиков прошлого, демонстрируя всему миру силу и мощь отечественных ВКС», — подчеркнул муниципальный депутат Николай Томашов.

Открытый урок пройдет в рамках патриотической программы, реализуемой в Химках. По словам муниципального депутата Инны Монастырской, ее цель — объединить поколения вокруг общих ценностей: любви к Родине, уважения к истории и культуре страны.

Мероприятие состоится 3 апреля в 10:20 по адресу: улица Ватутина, дом № 2.