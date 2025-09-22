Лекция ко Дню оружейника прошла в Химках

В Подолинской библиотеке города Химки прошло лекционное мероприятие, посвященное Дню оружейника. Оно было организовано в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Слушатели погрузились в историю профессии. Они узнали, что в XVI веке оружейники отвечали за производство, хранение и распределение боевых средств в княжеских полках. Самым ранним упоминанием о таких специалистах является запись в летописи за сентябрь 1508 года. Именно этот факт и определил выбор месяца для празднования Дня оружейника.

«Сегодня мы вспомнили, как оружейники обеспечивали княжеские полки и следили за каждым этапом производства боевых средств. Это позволило понять, как формировалась государственная структура нашей страны», — поделился председатель совета депутатов Сергей Малиновский.

На мероприятии гости могли ознакомиться с иллюстрациями, архивными документами и образцами боевых деталей. Участники увидели, что работа оружейника требовала не только точности, но и стратегического мышления.

«Знакомство с историей профессий прошлого важно для каждого. Такие встречи помогают взрослым и молодежи увидеть, как навыки и дисциплина предков формировали порядок и эффективность работы нашего народа», — подчеркнул депутат городского округа Химки Алексей Федоров.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов добавил, что цель подобных лекций— объединить жителей разных возрастов через совместное изучение истории и обсуждение опыта прошлых поколений.