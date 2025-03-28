Лекция ко Дню образования города прошла для спасателей в Химках

Открытый урок истории посетили не только спасатели, но и активные жители и муниципальные депутаты. Собравшимся рассказали, что Химки с самого первого дня основания стали важным транспортным и промышленным узлом. Город возвели на стыке крупных магистралей, соединявших Москву и другие города России. Кроме того, научные достижения местных специалистов внесли значительный вклад в развитие страны.

«Сегодня Химки — это не просто спутник Москвы, а полноценный, самодостаточный город с развитой инфраструктурой, мощной промышленной базой и привлекательными условиями для жизни и работы», — отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

Патриотическое мероприятие провели в рамках масштабной общественной программы «Успех V единстве поколений». Ее цель — объединить жителей всех возрастов вокруг общих ценностей: любви к Родине и уважения к ее героям.17:11