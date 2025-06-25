Лекция ко Дню начала Великой Отечественной войны прошла в Химках

Патриотическая лекция ко Дню начала Великой Отечественной войны состоялась в «Тридцать первой школе» в Химках. Детям об исторических событиях рассказывали учителя, краеведы и муниципальные депутаты.

Собравшиеся вспомнили страшный воскресный день начала Великой Отечественной войны и прошлись по страницам ее истории. Также школьники познакомились с документальной кинокартиной о героической обороне Брестской крепости.

Муниципальные депутаты и общественные деятели напомнили детям о важности этой священной даты и о значении результатов Великой Отечественной войны для мировой истории.

«В День памяти и скорби мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь за мир и свободу. Сегодня мы ценим каждый прожитый день и стремимся к добру и справедливости», — отметила лидер Движения общественной поддержки Евгения Купп.

Встреча состоялась в рамках масштабной общественной программы «Успех V единстве поколений». Ее цель — сохранить наследие предков и передать его подрастающему поколению.