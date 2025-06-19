Лекция ко Дню медработника прошла в клубе «Активное долголетие» в Химках

В клубе «Активное долголетие» в Химках состоялось мероприятие ко Дню медицинского работника. Участникам рассказали о вкладе российских врачей в развитие страны со времен Петра I до наших дней.

Событие прошло в рамках проекта «Успех V единстве поколений». Собравшимся напомнили о ключевых достижениях отечественной медицины и героизме врачей в разные исторические периоды.

«Важно не забывать свою историю, передавать ее новым поколениям и воспитывать у подрастающей молодежи чувство гордости за страну. Поддержка ветеранов, уважение к профессии медика и сохранение памяти о трудовых и боевых подвигах — важнейшие задачи современного общества. Именно они укрепляют связь поколений и помогают строить будущее на прочном фундаменте патриотизма и гражданской ответственности», — подчеркнула муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Особое внимание уделили роли медиков в годы Великой Отечественной войны и в ходе специальной военной операции. Помощник руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин отметил, что работа на передовой требует не только профессионализма, но и личного мужества.

Заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина отмечает, что сегодня врачи не только в кабинетах, но и на передовой. Многие медработники участвуют в СВО, оказывая помощь в тяжелых условиях, спасая жизни и вселяя надежду.

Мероприятие стало частью масштабной патриотической программы, реализуемой в Химках с 2023 года. Как пояснил депутат Валентин Герасимов, в ее рамках регулярно проводятся просветительские и культурные события, направленные на укрепление единства общества.