Лекция ко Дню космонавтики прошла в библиотеке № 7 в Химках

Гости события узнали о том, какой вклад в развитие отрасли сделали предприятия и жители Химок. Лекцию провели в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

«Тематический час, посвященный значимой дате, — это прекрасная возможность для учащихся и всех интересующихся химчан узнать о значимых достижениях в области освоения космоса, а также о вкладе России в космическую отрасль», — добавила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Участие в мероприятии принял муниципальный депутат Глеб Демченко. Он рассказал собравшимся о встрече с ветеранами космической отрасли, разработках местных предприятий, а также ответил на вопросы жителей.