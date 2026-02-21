Лекция ко Дню кадета прошла в Химках

Событие объединило юных спортсменов, жителей округа и почетных гостей, чтобы поговорить о ценностях кадетского братства, где строевой шаг заменяет разминку, а кодекс чести становится главным правилом.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов подчеркнул, что кадетское движение в Химках находится на высоком уровне развития. По его словам, это не только профильные классы во многих школах, но и школа-интернат «Кадетский корпус», выпускники которой поступают в престижные военные вузы и становятся гордостью страны. Само движение, отметил он, представляет собой сообщество сплоченных детей и родителей, искренне преданных Родине.

Участникам рассказали об истории кадетства в России и его современном возрождении. Первый профильный класс в химкинской кадетской школе открыли в 2009 году. Сегодня здесь обучаются более 250 воспитанников. В 2023 году в учреждении провели капитальный ремонт, обновив учебные кабинеты и залы.

Депутат округа Инна Монастырская отметила, что накануне Дня защитника Отечества такие встречи приобретают особый смысл. По ее словам, в то время как военнослужащие сражаются за ценности и мирное небо, особенно важно ценить и поддерживать молодых людей, которые осознанно хотят связать свою жизнь с военной службой.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов напомнил, что в Химках ежедневно проходят мастер-классы, открытые уроки, встречи с участниками специальной военной операции и патриотические мероприятия — каждый такой шаг формирует крепкое и осознанное общество.