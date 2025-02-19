Лекция ко Дню кадета прошла в дошкольном отделении Луневской школы в Химках

В дошкольном отделении Луневской школы в Химках в честь Дня кадета организовали тематическую лекцию, спортивные эстафеты, конкурсы и мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Воспитанники, родители и педагоги узнали множество фактов об истории возникновения праздника.

Присутствующие после лекции приняли участие в спортивной программе «Виват, кадеты!». Ребята попробовали свои силы в веселых конкурсах и эстафетах.

«Такие мероприятия имеют огромное значение для формирования у молодежи чувства ответственности и уважения к традициям нашей страны. Кадетское движение воспитывает настоящих патриотов, готовых служить на благо Родины», — отметила муниципальный депутат Татьяна Кавторева.

Завершился «День кадета» просмотром тематической киноленты и мастер-классом по плетению маскировочных сетей.

Мероприятие провели в рамках масштабной патриотической программы, которая реализуется в округе с июля прошлого года. Ее основная задача объединить разные поколения вокруг единой ценности — любви к своей стране.