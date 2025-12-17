Лекция ко Дню Андреевского флага прошла в Химках

Андреевский флаг — знамя российского военного флота, утвержденное Петром I в 1699 году. На мероприятии в Химках отметили важность этого события. Участникам рассказали об истории и символике знамени.

Депутат городского округа Химки Артур Каримов отметил, что Андреевский флаг — это символ чести и доблести русских воинов.

«Использование этого флага сегодня связано с идеей восстановления исторической справедливости, которая нашла отражение в патриотизме, чести и гордости ребят, которые отстаивают Родину, несмотря ни на что», — добавил народный избранник.

Настоятель храма Александра Невского иерей Сергей Киреев обратился к школьникам. Он рассказал об Апостоле Андрее.

«Флаг остается важным символом, который говорит о мужестве и героизме российских моряков. Наша морская история и возращение Крыма в состав России в 2014 году — это и есть восстановление исторической справедливости и укрепление государственности», — прокомментировал депутат Евгений Иноземцев.

После основной программы ребята прочитали свои стихи. Завершилось мероприятие торжественной церемонией вручения благодарственных писем за вклад в развитие Химок.

Депутат Надежда Смирнова напомнила, что в Химках ежедневно проходят мастер-классы, открытые уроки, кинопоказы, спортивные и культурные события, а также встречи с участниками специальной военной операцией.