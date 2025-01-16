Лекция к юбилею романа Вадима Кожевникова «Щит и меч» прошла в Химках

Цикл мероприятий, приуроченных 60-летнему юбилею издания книги Вадима Михайловича Кожевникова «Щит и меч», провели в Химках. Так, в «Палисадике» школы № 8 имени Матвеева ребятам рассказали историю создания произведения.

Помимо увлекательной лекции, присутствующие приняли участие в развлекательной программе. Она включала выступления школьников с патриотическими песнями и стихами и показательные номера кадет.

«Такие книги, как „Щит и меч“, формируют образ героизма в сознании молодого поколения. Они учат юных граждан нашей страны тому, что истинный патриот всегда должен быть готовым к служению своей Родине», — подчеркнула директор школы № 8 имени Матвеева Ольга Игнатьева.

Мероприятие провели в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в округе с начала июля прошлого года.

«Эта программа призвана сформировать интерес у населения к истории родной страны, а также увековечить память о значимых событиях и выдающихся отечественных личностях», — отметил заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев.