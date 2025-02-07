Лекция к юбилею Ялтинской конференции 1945 года прошла в Химках

Открытую лекцию, приуроченную к 80-летию Ялтинской конференции 1945 года, организовали в клубе «Активное долголетие». Участникам сообщества и кадетам из школы № 8 имени Василия Матвеева рассказали о ключевых моментах этого события.

По словам муниципального депутата Валентина Герасимова, помнить о таких исторических эпизодах, как Ялтинская конференция, важно для воспитания патриотизма в подрастающем поколении и любви к Родине.

«Понимание значения тех решений, которые были приняты в 1945 году, помогает современным гражданам осознавать важность единства и силы народа в защите своей страны», — добавил народный избранник.

Мероприятие провели в рамках муниципальной патриотической программы «Химки. Успех в единстве поколений».

«Сегодня, в условиях глобальных вызовов и проведения специальной военной операции, особенно важно помнить свою историю, чтить ее героев и вносить вклад в укрепление патриотического духа. События прошлого учат нас стойкости и готовности защищать свою Родину в любое время», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Напомним, что Ялтинская конференция — это встреча лидеров трех главных держав антигитлеровской коалиции. Ее провели в Ливадийском дворце в Крыму с 4 по 11 февраля 1945 года.