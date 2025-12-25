Лекция к годовщине завершения битвы за Днепр прошла в Химках

В дошкольном отделении лицея № 21 прошла патриотическая встреча, посвященная годовщине завершения Битвы за Днепр в годы Великой Отечественной войны. Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

На мероприятии собрались школьники, педагоги и почетные гости.

«Мы часто говорим о сохранении памяти, но важно понимать, зачем это нужно сегодня. Истории судьбоносных событий страны дают опору. Они учат держаться за свое наследие и не терять связь с теми, кто жил до нас», — отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

Учитель истории Иван Белогуров рассказал о масштабах и значении Битвы за Днепр в 1943 году, в ходе которой более 2300 бойцов и командиров получили звание Героя Советского Союза за проявленное мужество.

«Каждому важно знать историю — своего города или всей страны. Это помогает лучше понимать сегодняшнюю жизнь. Поэтому в Химках проходит много патриотических мероприятий — лекции, встречи, мастер-классы. Форматы разные, и каждый может выбрать тот, что ему ближе», — отметил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Как отметил депутат Алексей Федоров, подобные инициативы укрепляют уважение к прошлому и формируют связь между поколениями, позволяя сохранить историческую память как основу национального самосознания.