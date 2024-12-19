Лекция к годовщине учреждения Андреевского флага прошла в Химках

Тематическую лекцию о памятной дате провели в школе «Наследие» городского округа Химки. Присутствующим рассказали о значении праздника в истории России.

Андреевский флаг — официальный символ Военно-морского флота Российской Федерации. Его учредили в 1699 году по указу Петра Первого. Этот год — юбилейный.

«Флаг символизирует не только принадлежность кораблей к флоту, но и служит напоминанием о подвигах моряков, которые в самые тяжелые времена выполняли свой долг, защищая морские границы нашей страны», — отметил Лидер движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Лекцию провели в рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений», которая реализуется в Химках с июля. Главная цель проекта: объединить молодежь в изучении истории нашей страны и воспитать чувство любви к Родине.