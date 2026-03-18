Лекция к годовщине присоединения Крыма к России прошла в Воскресенске

В Белоозерской городской библиотеке прошел исторический экскурс «Крым и Россия — прошлое и настоящее», приуроченный ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Мероприятие организовали в рамках проекта «Успех в единстве поколений» партии «Единая Россия».

В ходе встречи участникам напомнили, что в результате референдума полуостров официально вошел в состав Российской Федерации, а Республика Крым и город Севастополь получили статус субъектов России. В материалах мероприятия эти события назвали долгожданным возвращением домой.

Перед слушателями выступили члены Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов СВО Андрей Опрышко и Павел Пантюшин. Они отметили важность исторического события.

«Этот день навсегда останется в истории нашей страны символом народного единства и справедливости», — подчеркнули ветераны.

Ведущие рассказали гостям об истории полуострова, его значении для России, а также о культуре, традициях и природе Крыма. Для участников провели видеопутешествие по достопримечательностям региона.