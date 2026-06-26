Лекция к годовщине начала операции «Багратион» прошла в Химках

В региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Химках прошла патриотическая лекция, посвященная одной из крупнейших наступательных операций Великой Отечественной войны — «Багратион». Мероприятие состоялось в рамках программы «Успex V единстве поколений».

Стратегическая наступательная операция началась 23 июня 1944 года и стала одной из самых успешных в истории Красной армии. В ходе ее проведения была освобождена вся территория Белорусской ССР и ее столица Минск. Советские войска разгромили мощную группировку немецко-фашистских войск и продвинулись на запад почти на 600 километров.

«Операция „Багратион“ по праву считается одной из самых масштабных и блестящих операций Красной армии. За ее названием — судьбы сотен тысяч солдат и офицеров, которые ценой своей жизни освобождали Белоруссию и открывали путь к Берлину. Мы обязаны помнить эти страницы истории и передавать память о них молодежи. Чтобы они знали: наша Победа — это подвиг, который мы не имеем права забывать», — отметила депутат Химок Юлия Мамай.

Участникам рассказали о ходе операции, ее стратегическом значении и вкладе советских войск в освобождение Европы. Волонтеры узнали о героизме солдат и о том, что операция «Багратион» стала не только самой масштабной, но и одной из самых эффективных операций Второй мировой войны.

«Операция „Багратион“ — это урок военного искусства и пример несгибаемого духа наших солдат. Мы должны помнить героев этой операции, их мужество и самоотверженность. Такие встречи помогают молодому поколению понять, какой ценой была завоевана Победа, и воспитывают уважение к истории своей страны», — подчеркнула Лидер движения общественной поддержки Ольга Марасанова.

Депутат Надежда Смирнова добавила, что подобные встречи помогают молодежи осознавать масштаб событий Великой Отечественной войны, помнить о героях и понимать, что уважение к прошлому — это основа для будущего.