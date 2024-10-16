Лекция об истории Крымской войны пройдет в школе в Химках 17 октября

Открытый урок в интерактивном формате, посвященный истории Крымской войны, пройдет в Химках 17 октября. Встречу организуют в школе «Перспектива».

Лекцию проведет учитель истории школы «Перспектива» Вадим Тузлуков. Он расскажет собравшимся о причинах начала Крымской войны и ее последствиях, а также напомнит о героизме русских солдат.

«Крымская война столкнула Российскую империю с коалицией европейских держав. Османская империя слабела, и европейские державы начали борьбу за контроль над ее территориями», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Встреча пройдет в рамках масштабного патриотического проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Его цель состоит в том, чтобы поддерживать интерес молодежи к истории России и наследию предков.

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