Лекция к годовщине начала битвы за Днепр прошла в Химках

В Региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» в Химках состоялось патриотическое мероприятие, посвященное годовщине начала битвы за Днепр в 1943 году. Встреча была организована в рамках программы «Успех V единстве поколений» и направлена на сохранение исторической памяти о героических страницах Великой Отечественной войны.

Битва за Днепр началась 26 августа 1943 года и стала одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Она длилась несколько месяцев и завершилась освобождением Левобережной Украины, форсированием Днепра и захватом плацдармов на правом берегу. Это сражение стало важнейшим этапом на пути к освобождению Европы и потребовало от советских войск огромных усилий и мужества.

В мероприятии приняла участие депутат Химок Юлия Мамай, которая отметила значимость сохранения памяти о подвиге солдат: «Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы молодежь знала эти страницы истории, помнила подвиг наших солдат и понимала, какой ценой нам достался мир. Память о героях прошлого — это фундамент нашего будущего, и наша общая задача — передать ее следующим поколениям».

Участникам встречи рассказали о ходе сражений, о героизме советских солдат, о значении битвы за Днепр для дальнейшего хода войны и освобождения Европы. Были показаны кадры военной хроники и фотографии тех лет, позволившие наглядно представить масштаб и трагизм событий.

Депутат Химок Надежда Смирнова подчеркнула: «Битва за Днепр — это пример невероятной стойкости, мужества и сплоченности советского народа. Такие мероприятия позволяют нам сохранить историческую правду и воспитать уважение к подвигу наших предков у молодого поколения».

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Марасанова добавила, что подобные встречи помогают молодежи прикоснуться к истории, почувствовать связь поколений и осознать, какой ценой была завоевана Победа. Мероприятие в Ресурсном центре стало частью системной патриотической работы, проводимой в Химках для воспитания у подрастающего поколения уважения к героическому прошлому страны.