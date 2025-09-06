Лекция к годовщине московской премьеры оперы «Жизнь за царя» прошла в Химках

Мероприятие, посвященное годовщине московской премьеры в Большом театре оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя», провели в Центральной детской школе искусств городского округа Химки. Участие в нем приняли ученики, их родители и педагоги.

Муниципальный депутат Валентин Герасимов выступил перед собравшимися с приветственной речью.

«В условиях, когда в некоторых странах предпринимают попытки „отменить“ русскую культуру, особенно важно сохранять нашу историческую память и передавать ее новому поколению. Такие мероприятия, посвященные великим произведениям и великим героям, — это наш лучший ответ любым попыткам принизить наше наследие. Они помогают воспитывать в детях гордость за свою страну», — подчеркнул народный избранник.

Во время лекции присутствующие узнали о том, как Михаил Глинка создавал свое знаменитое произведение, в основу которого лег реальный подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина. В 1613 году, в разгар Смутного времени, он завел польско-литовский отряд в непроходимые болота и пожертвовал собственной жизнью. Тем самым герой спас будущего царя Михаила Романова. Эта событие стало символом народной преданности и любви к Родине.

Юные музыканты и их преподаватели исполнили несколько арий и инструментальных отрывков из оперы. Директор Центральной детской школе искусств, муниципальный депутат Инна Монастырская отметила, что Михаил Глинка — это отец русской классической музыки.

«Его опера „Жизнь за царя“ — один из краеугольных камней нашей национальной культуры. Она рассказывает о великом подвиге и самопожертвовании во имя Родины», — поделилась народный избранник.

Такие встречи помогают воспитанникам музыкальной школы не просто учить ноты, а понимать глубокий смысл, заложенный в произведении. Творческий вечер провели в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений». Ее реализуют в муниципалитете уже второй год. По словам муниципального депутата Натальи Каныгиной, проект объединяет жителей разных возрастов вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.