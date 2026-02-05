Лекция к годовщине Ялтинской конференции прошла в Химках

Для жителей провели мероприятие, посвященное событиям Ялтинской конференции 1945 года. Участниками стали активисты, представители ветеранских организаций и муниципальные депутаты.

В ходе лекции участникам рассказали о ключевых целях и решениях, определивших основы послевоенного устройства Европы и мира.

С приветственным словом к жителям обратилась депутат Юлия Мамай. Она отметила, что договоренности, достигнутые в Ялте, стали важным примером международного сотрудничества и показали, что прочный мир возможен даже при различии интересов сторон.

В рамках лекции жители Химок также вспомнили подвиги героев Великой Отечественной войны и ключевые сражения. Спикеры подчеркнули, что проведение конференции в освобожденном Крыму позволило союзникам наглядно увидеть масштаб разрушений и вклад СССР в победу над нацизмом.

Депутат Евгений Иноземцев отметил значение Ялтинской конференции для мировой дипломатии и подчеркнул важность сохранения исторической памяти. По его словам, подобные мероприятия помогают передавать правду о событиях войны и роли страны в формировании послевоенного мира.

Депутат Артур Каримов добавил, что такие встречи способствуют укреплению связи поколений и объединяют жителей вокруг ценностей патриотизма и уважения к истории.