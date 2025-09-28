Лекция к годовщине Галицийской битвы в 1914 году прошла в Химках

Лекцию к годовщине Галицийской битвы в 1914 году провели в «Тридцать первой школе» в Химках. Слушателям рассказали о ключевом событии Первой мировой войны.

В мероприятии принял участие муниципальный депутат Артур Каримов.

«Сохранение памяти о героических событиях прошлого — наша общая обязанность. Такие мероприятия помогают воспитывать в молодом поколении чувство патриотизма и гордости за свою страну», — сказал депутат Артур Каримов.

Ребята узнали об историческом значении битвы и подвигах русских солдат. Муниципальный депутат вручил активистам благодарственные письма.

На встречу также пригласили члена Ассоциации ветеранов СВО Владислава Степушина. Он рассказал про поддержку бойцов, находящихся на передовой.

«Хоть мы находимся в тылу, наша поддержка бойцов на передовой очень важна. Мы собираем гуманитарную помощь, плетем маскировочные сети — каждый наш вклад помогает защитникам выполнять свою важную миссию и сохранять жизни», — подчеркнул депутат Евгений Иноземцев.

Муниципальный депутат Надежда Смирнова отметила, что подобные встречи объединяют поколения. Школьники, педагоги и представители общественных организаций обсуждают важность сохранения исторической памяти, укрепление патриотических ценностей и формирование гражданской ответственности у молодежи.