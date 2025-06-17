В школе № 4 микрорайона Керамик в Балашихе прошло патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», приуроченное к 90-летию начала строительства ВДНХ. В событии приняли участие лидеры общественного мнения, сотрудники школы, волонтеры, военнослужащие и местные жители.

ВДНХ, занимающая 325 гектаров и включающая около 50 объектов культурного наследия, остается излюбленным местом отдыха москвичей и гостей столицы. За десятилетия существования выставка объединила множество поколений. О значении этой преемственности для сохранения силы России рассказал директор информационного агентства «Большая Балашиха» Илья Очаковский.

«Патриотизм — это не просто слово, а глубокое чувство единства с родной землей. Это осознание того, что ты и твои предки строили эту страну. Мы должны беречь ее, чтобы она оставалась сильной», — подчеркнул Очаковский.

Подполковник запаса Игорь Ивахнюк, участник двух чеченских кампаний, поделился воспоминаниями о первом посещении ВДНХ во время срочной службы. Сейчас он работает заместителем директора школы № 4 по безопасности.

Советник директора школы по воспитательной работе Светлана Черных рассказала о деятельности волонтерских организаций Балашихи и их вкладе в сбор гуманитарной помощи. В завершение мероприятия Илья Очаковский наградил активных волонтеров благодарственными письмами и удостоверениями сторонников партии «Единая Россия».

Патриотические мероприятия в Балашихе регулярно проходят в школах, библиотеках и домах культуры, объединяя людей для сохранения исторической памяти и строительства будущего страны.