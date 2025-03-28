Лекция к 86-летию со дня основания Химок прошла в библиотеке

26 марта исполнилось 86 лет с момента, когда рабочий поселок Химки получил статус города. В честь этой даты в библиотеке прошла тематическая встреча, посвященная истории развития округа.

Во время мероприятия участникам рассказали о том, каким был город в первые годы после образования и как он менялся с течением времени. Особое внимание уделили людям, внесшим вклад в развитие Химок: инженерам, строителям, учителям, рабочим и представителям культуры и науки.

«86 лет назад Химки получили статус города, но их история началась задолго до этого. Здесь трудились поколения людей, создававших облик современного города. Сегодня мы живем в динамично развивающемся, комфортном и уютном городском округе, но не забываем, с чего все начиналось. Это наша история, наш общий путь», — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Муниципальный депутат Татьяна Кавторева подчеркнула значимость подобных мероприятий.

«Такие мероприятия напоминают о важности истории малой Родины. Они помогают осознать, что уважение к своему городу — это не только память, но и ответственность за его будущее», — рассказала Татьяна Кавторева.

Встреча стала частью патриотической программы, реализуемой в Химках с июля прошлого года. В рамках этой инициативы для жителей уже организовали 1000 тематических мероприятий.