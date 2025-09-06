Лекция к 85-летию создания военной песни «Смуглянка» прошла в Химках

С момента написания популярной советской песни «Смуглянка» на слова Якова Шведова и музыку Анатолия Новикова в этом году исполняется 85 лет. В честь юбилея композиции для жителей Химок провели тематическую лекцию.

Как отметила лидер Движения общественно поддержки Ольга Игнатьева, песня стала одним из самых ярких символов советской культуры и военного времени.

«Ее проникновенные слова и запоминающаяся мелодия передавали дух дружбы, любви и патриотизма, объединяя людей в трудные годы Великой Отечественной войны», — добавила народный избранник.

Участники встречи собрались на одном из местных предприятий. Лекцию провели в рамках широкомасштабной программы «Химки. Успех V единстве поколений», которую реализуют в округе для патриотического воспитания молодежи. Благодаря проекту в муниципалитете организовали уже более 1500 патриотических мероприятий: уроки мужества, мастер-классы, встречи с ветеранами, кинопоказы, спортивные состязания, концерты и другие активности.

«Во время мероприятий горожан знакомят со знаковыми страницами из истории России, рассказывают о подвигах выдающихся соотечественников прошлого и настоящего», — сказала муниципальный депутат Юлия Ишкова.