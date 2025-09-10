Лекция к 80-летию повести «Четвертая высота» прошла в библиотеке № 3 в Химках

Почетные гости рассказали молодежи о силе духа и исторической памяти. Мероприятие было организовано с целью популяризации военной литературы среди подрастающего поколения.

В детской библиотеке № 3 города Химки прошла встреча, приуроченная к юбилею автобиографической повести Елены Ильиной. В событии приняли участие майор запаса Сергей Вересняк и депутат Надежда Смирнова.

Произведение повествует о непростом жизненном пути воронежской спортсменки и девушки-разведчицы, сталкивающейся с серьезными испытаниями. Как отметили организаторы, книга помогает осмыслить ценность мужества и лучше понять события прошлого.

«На встрече мы обсудили эту книгу и читали отрывки. Такое мероприятие помогло молодежи прочувствовать события войны и понять силу человеческого духа. Спасибо всем, что проявляете интерес к истории своей страны», — сказала муниципальный депутат Надежда Смирнова.

Активист партии «Единая Россия» Евгения Купп подчеркнула значимость подобных форматов для сохранения исторической памяти. По ее мнению, такие встречи мотивируют молодых людей интересоваться литературой о войне, чтобы глубже понять подвиги предков.