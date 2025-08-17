Лекция к 60-летию фильма «Обыкновенный фашизм» прошла в Химках

Участниками лекции стали родители воспитанников и педагоги учреждения. Также перед собравшимися выступил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

«Именно здесь, где закладываются основы личности, важно говорить с родителями о главном. Фильм Ромма — это не просто хроника, это мощное, вневременное предупреждение о том, как легко можно утратить человечность. Сохранение такой исторической памяти — это залог того, что мы воспитаем поколение, способное отличать добро от зла», — добавил Валентин Герасимов.

Жители узнали историю создания картины, интересные факты о том, как проходила подготовка к съемкам и сами съемки. По словам муниципального депутата Ирины Спириной, фильм до сих пор не утратил своей актуальности.

«Сегодня, когда наши бойцы, как и их героические предки, снова борются с проявлениями фашизма, защищая интересы и безопасность нашей страны, этот фильм производит особенно сильное впечатление. Он показывает с каким злом мы столкнулись и почему наша борьба так важна», — сказала Ирина Спирина.