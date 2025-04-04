Лекция к 119-летию со дня рождения авиаконструктора Яковлева прошла в Химках

В школе «Лига первых» состоялось мероприятие, посвященное памяти выдающегося авиаконструктора Александра Яковлева. Жители городского округа узнали больше о его вкладе в отечественное авиастроение и легендарных самолетах серии Як.

На встрече рассказали о жизни и достижениях конструктора, который внес значительный вклад в развитие авиации. Особое внимание уделили созданной им серии самолетов, ставшей важной частью истории отечественного авиастроения.

«Узнали много новых и интересных фактов из биографии нашего выдающегося соотечественника Александра Сергеевича Яковлева. Такие мероприятия позволяют привить подрастающему поколению любовь, гордость и уважение к Родине с раннего детства», — отметила муниципальный депутат Юлия Ишкова.

В городе на постоянной основе организуют мероприятия, направленные на знакомство жителей с историей России и родного края.

«В Химках для горожан регулярно проводят разнообразные историко-патриотические активности. В ходе встреч жителей знакомят с историей нашей страны и малой Родины», — подчеркнула общественница Ольга Игнатьева.

По словам лидера Движения общественной поддержки Алины Шалимовой, подобные инициативы включают не только лекции, но и мастер-классы, кинопоказы и другие форматы. Это делает образовательный процесс более доступным и интересным для всех возрастов.

Событие прошло в рамках масштабной программы под лозунгом «Успех V единстве поколений». Ее цель — воспитание уважения к истории страны и ее выдающимся личностям.