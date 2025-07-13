Лекция к 100-летию создания ТАСС прошла в Химках

В театре «Наш дом» в Химках в честь 100-летнего юбилея основания телеграфного агентства Советского Союза провели патриотическую встречу. Сотрудники картинной галереи имени Горшина рассказали собравшимся историю создания одного из старейших информационных агентств мира.

Она началась в 1925 году. С тех пор агентство прошло путь от главного рупора советской эпохи до одного из самых влиятельных мировых средств массовой информации, при этом сохранив основные принципы: достоверность, оперативность и объективность.

По словам муниципального депутата Татьяны Кавторевой, в течение сотни лет телеграфное агентство было свидетелем важнейших событий в истории страны.

«Оно играло ключевую роль в информировании населения и формировании общественного мнения. Важно помнить об этом и чтить традиции честной и объективной журналистики», — отметила народный избранник.

На мероприятии также упомянули о прошедшей выставке военных плакатов «Окна ТАСС», созданных в годы Великой Отечественной войны. Их представили в хронологическом порядке — от первых дней войны до победы над Японией.

Член Ассоциации СВО Владислав Степушин напомнил собравшимся о помощи бойцам, отдающим долг Родине на фронте, о регулярно проводимых в Химках гуманитарных миссиях и добровольческих акциях.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». По словам муниципального депутата Глеба Демченко, с начала создания проекта в округе провели уже более 1300 подобных встреч.

«Такие патриотические мероприятия позволяют больше узнать об интересных и значимых событиях в истории страны. Они формируют чувство гордости за свой народ, уважение к истории и культуре России», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.