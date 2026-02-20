Лекция и военно-патриотическая игра ко Дню кадета прошли в Химках

В школе «Лига первых» состоялось мероприятие, посвященное Дню кадета. Для школьников провели лекцию об истории кадетского движения и организовали игру «Зарница».

Депутат Юлия Ишкова в соцсетях отметила, что День кадета символизирует преемственность традиций служения Родине, чести и долга, заложенных почти три столетия назад. Праздник объединяет поколения выпускников, свято чтящих девиз: «Долг! Честь! Отечество!».

Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева напомнила, что с запуска патриотической программы в Химках провели уже более двух тысяч историко-патриотических акций — фестивали, мастер-классы, кинопоказы и другие мероприятия.

Алина Шалимова, лидер Движения общественной поддержки, подчеркнула, что программа призвана сохранить и увековечить память о великих делах предков и героях нашего времени, а также сохранить культурное наследие. Каждую встречу посвящают памятным датам из истории России.