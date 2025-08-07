Лекция и викторина ко Дню освобождения Белгорода и Орла в Курской битве прошли в Химках

В микрорайоне Новогорск прошло памятное мероприятие, посвященное одному из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны — освобождению Белгорода и Орла 5 августа 1943 года. Встречу провели в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

Участникам напомнили ключевые факты об этом историческом событии, а для детей организовали тематическую викторину. Одним из гостей мероприятия стал депутат городского округа Химки Руслан Шаипов.

«Самое важное в таких мероприятиях — вовлечь детей непосредственно в процесс. Когда ребенок лично участвует в событии, у него возникает глубокая внутренняя связь с историей своей страны», — отметил народный избранник.

Также на мероприятии выступил депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов. Он подчеркнул, что программа помогает выстраивать диалог между поколениями через понятные форматы, интерактив и живое общение.

Мероприятия в рамках патриотического проекта «Успех V единстве поколений» проводят в разных микрорайонах Химок. Главная цель лекций, викторин, встреч с ветеранами, кинопоказов и других активностей — сохранить историческую память и передать ее тем, кто будет строить будущее.