Лекция и викторина ко Дню офицера прошли в Химках

Мероприятие организовали в Кутузовской школе в Химках. Инициаторы встречи подчеркнули важность сохранения памяти о подвигах военнослужащих.

В дошкольном отделении образовательного учреждения состоялось мероприятие, посвященное героизму защитников Отечества. Участникам рассказали об истории появления праздника и организовали интеллектуальную игру на военную тематику.

«Важно было услышать, что знают о подвигах офицеров и взрослые, и дети. Такие встречи помогают и молодым, и старшему поколению — сохранять память о героизме и уважать военную службу», — сказал муниципальный депутат Алексей Федоров.

Напомним, что праздник в России ежегодно отмечают 21 августа по инициативе организации «Офицеры России». Символическим знаком памятной даты выбрали звезду, олицетворяющую принципы чести, верности долгу и готовности к защите Родины.

«Считаю, что такие встречи очень важны. Они помогают помнить о героизме офицеров и учат уважать службу всем — и взрослым, и детям», — отметила лидер Движения общественной поддержки Олеся Климачева.