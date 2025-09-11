Лекция и викторина ко Дню Бородинского сражения прошли в школе № 19 в Химках

Ученики побывали на лекции, посвященной Бородинскому сражению, поучаствовали в познавательной викторине и посетили школьный музей военной истории. Юным жителям Химок рассказали о ключевых событиях Отечественной войны 1812 года и стратегическом значении победы русской армии.

Муниципальный депутат Руслан Шаипов выступил перед собравшимися. Он подчеркнул важность подобных просветительских и патриотических встреч. Для закрепления материала организовали интеллектуальную викторину с вопросами о защитниках Отечества и знаменательных битвах. Особый интерес у ребят вызвала экскурсия в школьный музей, где представлены экспозиции, посвященные военной истории страны.

«История России наполнена примерами мужества и стойкости. Наша задача — помочь молодому поколению осознать ценность этих примеров и вынести из них уроки для жизни», — подчеркнул депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Как отметили организаторы, Бородинская битва стала крупнейшим сражением Отечественной войны 1812 года, где русская армия сохранила свой боевой потенциал и дух сопротивления. Председатель Совета депутатов Сергей Малиновский уточнил, что событие прошло в рамках программы «Успех V единстве поколений», направленной на укрепление межпоколенческих связей и сохранение исторической памяти.