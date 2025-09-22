Лекция и квест по традициям и культуре народов России прошли в Воскресенске

В Воскресенском колледж провели серию акций проекта «Россия — Родина моя», который направлен на популяризацию традиционной культуры народов страны. Студенты поучаствовали в интерактивном лектории, литературном квесте, викторине и театрализованной постановке.

Проект «Россия — Родина моя» реализует Автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт непрерывного образования» в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Студенты посетили интерактивный лекторий «Народные обряды: от истоков к современному пониманию», ключевой темой которого стало погружение в историю и смысл обычаев. Помимо этого, собравшиеся поучаствовали в викторине «Традиции и культура народов России» и в литературном квесте «Дела давно минувших дней, преданья старины далекой».

«В Воскресенском колледже мы проводим не первую акцию. Здесь очень отзывчивые и активные студенты. Уже несколько „поколений“ студентов участвовало в проводимых нами литературных гостиных и квестах. Радует, что этим детям не все равно», — отметила руководитель проекта Лариса Цветлюк.

По словам преподавателя Воскресенского колледжа Арины Савиной, важно, чтобы молодежь знала истоки обрядовой символики, понимала, как менялась культура.

«Обряды — это большой пласт фольклора, который помогает понять, как жили наши предки, какие у них были ценности и традиции», — пояснила педагог.

В конце мероприятия студенты показали театрализованную постановку сокращенной версии традиционного русского свадебного обряда. Ребята нарядились в жениха и невесту, разыграли все ключевые этапы этого события: от шуточного выкупа и величаний до торжественного скрепления союза. Учащиеся Воскресенского колледжа серьезно готовились к мероприятию: репетировали три недели, подбирали костюмы, некоторые элементы нарядов они создавали своими руками.