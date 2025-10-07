Лекция и кинопоказ военно-исторических фильмов пройдут в Одинцове 8 октября

Лекция «Подвиг на экране и подвиг в жизни» в рамках проекта «Историческая среда» пройдет в Одинцовской библиотеке 8 октября. В этот день посетителям также покажут фильмы, посвященные Великой Отечественной войне.

Эти ленты являются классикой военного кино. Они повествуют о суровом времени и не оставляют зрителей равнодушными. Вызывают чувство патриотизма у детей, подростков и у взрослых.

На лекции подробно расскажут о кинолентах, а также разберут вопросы слушателей. Ведущим выступит историк Дмитрий Савин. Он расскажет участникам встречи о главном смысле фильмов, которые объединяет одно — сила духа русского человека, стойко пронесшего все ужасы войны, его вклад в Великую Победу, стойкость и героизм.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.