Лекция и кинопоказ об истории Глуховского комбината прошли в Ногинске

В Глуховском парке Ногинска прошла уникальная программа, посвященная истории Глуховского хлопчатобумажного комбината. Мероприятие познакомило гостей и местных жителей с культурным наследием и значением предприятия.

Участники узнали о том, как комбинат стал значимой частью жизни города и региона. Спикеры рассказали о буднях работников и быте жителей Глуховки. Внимание уделили фигурам, связанным с комбинатом, например, Арсению Морозову, правнуку знаменитого предпринимателя Саввы Морозова, и архитектору Александру Кузнецову, который спроектировал ряд зданий в Ногинске, включая школу имени Короленко. Упомянули и бывшего директора комбината Александра Соболева, который стал одним из первых почетных граждан города.

Темы мероприятия охватывали юбилей Олимпиады-80, Всемирные фестивали молодежи и студентов, а также фильмы, снятые на территории комбината. Гостям представили производственный процесс и уникальную коллекцию тканей, а также краеведческую литературу.

Каждый участник мог попробовать свои силы на мастер-классе, создавая текстильные броши. Завершился день душевным чаепитием с богородскими пряниками и просмотром фильма.