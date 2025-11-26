Лекция для школьников об истории пионерии и комсомола прошла в Подольске

В историко-мемориальном музее-заповеднике «Подолье» для 20 пятиклассников школы № 33 провели исторический экскурс в прошлое и рассказали об истории пионерии и комсомола в округе. Также ребята познакомились с военным прошлым Подольска во время Гражданской и Великой Отечественной войны.

В музее хранится кукла, которую передал первый космонавт Юрий Гагарин пионервожатой из Подольска Валентине Ивановой. На фотографии запечатлен момент в пионерском лагере, когда Гагарин раздает детям таких куколок, одну из которых и получила Валентина.

Заместитель директора музея Светлана Брикман рассказала ребятам о истории создания музея о его экспозициях, роле и функциях музея в жизни человека, о том, как важно знать и любить историю своей малой Родины.

Старший научный сотрудник музея Марина Панкратова, рассказала ребятам о купеческих династиях города Подольска, о их быте.