Лекция для школьников об истории города прошла в Воскресенске

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф в Воскресенске состоялся краеведческий час «Моя малая родина» для учащихся школы № 3. Ведущий методист отдела краеведения Елена Розанова провела для ребят экскурсию по Залу Героев, а также историческому и военному залам.

Школьники узнали об истории становления Воскресенска, его ключевых предприятиях, а также о земляках-героях Великой Отечественной войны, Социалистического Труда и современной России.

Особое внимание участников привлекла фотовыставка «Семья Героя», где представлены фотографии воскресенцев, отдавших свои жизни в локальных войнах и в ходе специальной военной операции. Завершилось мероприятие просмотром фильма «Сердце земли моей», рассказывающего о богатой истории и традициях Воскресенска.

Такие программы не только расширяют кругозор детей, но и воспитывают уважение к своей малой родине и ее героическому прошлому.