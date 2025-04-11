Лекция для школьников о профилактике наркомании прошла в Черноголовке

Представители «Молодой гвардии» совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и сотрудником отдела по контролю за оборотом наркотиков МВД России провели профилактическую беседу с учащимися девятого класса Черноголовской средней общеобразовательной школы Черноголовки.Мероприятие прошло в рамках всероссийской акции «Чистое поколение — 2025», направленной на противодействие распространению наркомании среди несовершеннолетних.

Основная цель проекта — повышение осведомленности молодежи о негативных последствиях употребления наркотических веществ, а также об уголовной ответственности, предусмотренной за участие в их обороте.

В ходе беседы специалисты обсудили с подростками виды наркотических средств, их влияние на организм, а также правовые последствия, связанные с их употреблением и распространением. Особое внимание было уделено методам, которыми злоумышленники могут пытаться вовлечь молодежь в незаконный оборот наркотиков, и способам противодействия таким попыткам.

Подобные мероприятия способствуют формированию у подростков ответственного отношения к своему здоровью и осознанию важности соблюдения закона, что является ключевым в профилактике наркомании среди молодежи.