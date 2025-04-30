Лекция для школьников о профессиях в пищевой промышленности прошла в Лобне

В Лобненском лицее состоялась встреча десятиклассников с представителями фабрики современной выпечки «Пастричи». Мероприятие было посвящено знакомству школьников с профессиями, востребованными в пищевой промышленности.
Участники обсудили особенности работы на современных предприятиях, а также необходимые знания и умения для успешного развития в этих сферах. Школьники активно задавали вопросы, проявляя живой интерес. В конце встречи ребят пригласили на экскурсию на фабрику, где они смогут воочию увидеть производственный процесс и ближе познакомиться с профессиональной деятельностью инженеров.
Кроме того, в школе № 6 имени Сахнова в рамках подготовки к Дню Труда прошло профориентационное мероприятие для учеников 8–10 классов. С информацией о производстве АО «Упаковочные системы» выступил представитель предприятия.
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